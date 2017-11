BBC kirjutab, kuidas kaks Põhja-Carolina osariigi politseinikku, Keith Bradshaw ja Candace Spragins said väljakutse kohalikust supermarketist. Üks naine jäi selle toiduosakonnas näppamisega vahele. Tegemist polnud aga niisama pätiga.

Politseinikud jälitasid naist koduni ning esitasid talle varguse eest ka süüdistuse - midagi polnud teha, protokoll nägi ette. Naine andis otsekohe toidukraami tagasi ja tunnistab, et „ma pidin minema ja toitu varastama ja ma tean, et see on täiesti meeleheitlik tegu ja mul on kahju, et seda tegin, aga mu lapsed olid täiesti näljas“.

Keith Bradshaw vaatas tunnistuse kinnituseks naise külmkappi ja avastas, et see oli täiesti tühi. Lähemal uurimisel selgus, et naise pere polnud kolm päeva süüa saanud.

„See ei olnud kuritegu, mis ahnusest toime oleks pandud. Ema, kes tahtis last toita, nägi selles ainsat väljapääsu,“ kommenteeris politseinik. Korravalvurid otsustasid, et ei saa asja siiski ka niisama jätta. Nad ostsid naise perele oma raha eest üle 100 dollari väärtuses toitu.

„Politseinikena puutume sageli kokku inimestega, kes on väga haavatavas seisus,“ selgitas kohalik politseileitnant. „On ka täiesti tavaline, et ostame inimestele toitu või bensiini. Selline ongi politseitöö 2017. aastal. Politseitöö peab põhinema partnerlusel.“