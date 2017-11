Von Stackelbergi hotellis toimunud võistluse käigus selgus 2017. aasta Eesti parim hotelliadministraator, kelleks osutus Eliise Allingu hotellist Telegraaf. Teise koha saavutas Kairi Luik My City hotellist ja kolmandaks tuli Ann Helen Turgan Hilton Tallinn Parkist.

Võitja Eliise Allingu ise nii suurt edu loota ei osanud. ”Esimene koht toob külmavärinad peale ja olen väga õnnelik!” Allingu lisas, et on oma ametit pidanud kolm aastat ja sellest viimased neli kuud Telegraafi hotellis. “Loorberitele puhkama jääda ei saa, nüüd läheb suureks treeninguks, kuna jaanuaris ootab võistluse rahvusvaheline finaal Žürichis.”

Eesti parimat hotelliadministraatorit on valitud juba 2001. aastast. Tänavune võitja esindab Eestit rahvusvahelisel võistlusel 2018. aasta jaanuaris Zürichis.