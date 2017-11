Eile õhtul jõudis "Kuuuurijas" vaatajate ette šokeeriv lugu missikoolist, mille juhti Ireni Erbit süüdistatakse rahapettuses. Naine ignoreeris pikalt Lusti palveid asja kommenteerida, kuid nüüd avaldas ta sotsiaalmeedias kuvatõmmised nendevahelistest sõnasõjast ning ähvardab Lusti kriminaalkaristusega.

IRENE ERBI (Robin Roots)

"Paar minu vastust super-intelligentsetele sõnumitele naisterahvalt, kes saab nüüd endale Tallinnas kriminaalasja vastavalt KarS paragraafile 266," kirjutas Erbi postituses.

Lust jagas postitust ka "Kuuuurija" Facebooki lehel:

"Ligi kaks kuud ajasin inimest taga. Saatsin talle e-kirju ja Facebooki sõnumeid. Aga ei kippu ega kõppu. Kaks korda käisin modellikooli ukse taga erinevatel nädalavahetustel. Ikka naisterahvas peidab end. Ja nüüd siis äkki on ta kirjutanud mulle pika vastuse, mis jõudis minuni eile õhtul- nägin seda tund enne saate eetrisse minekut. Ja loomulikult olen mina süüdi, et ma koheselt ei reageerinud sellele ja tema vastust ei kasutanud. Jagan seda siiski teiega siin ja praegu, sest need kirjad on väärt lugemist."