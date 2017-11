“See on küla, kus on külavahe tee, üks putka ja turg. Inimesed ka ikkagi seal külavahel elavad, täitsa kuurides. Aga see on kõik laiali, ma ei teagi, kus need piirid olid, üsna madal maa, kõik läheb ja läheb. Kõik on nende talukomplekse täis, need koosnevad savionnidest,” kirjeldas ta.

Täna käisid “Ringvaates” näitleja Elina Reinold ja tema poeg Jakop, kes reisisid hiljuti Ghanasse, et teha dokumentaalfilmi ja näidata, kuidas Aafrikas lapsed koolis käivad. Mõlemad tõdevad, et koolisüsteem Aafrikas on keerulisem, kui kodumaal ning ka elu on Aafrikas siiski väga raske.

“Nad peavad varem minema ja neil kestavad kauem tunnid, neil on rohkem tunde. Nende koolid näevad välja nagu vanad laudad,” kirjeldas Jakop. Sellest olenemata sooviks ta Ghanas koolis käia. “Vahetunnid olid pikemad ja vahetundidel sai õues käia, mina ei saa,” tõi poiss välja kooli plusse.

“Tund on hästi tore, kui keegi vastas õigesti, siis neil oli kindel plaks, mis sulle kiituseks terve klassi poolt plaksutati. Tunnid olid sellised emotsionaalsed, meile tunduks isegi võib-olla agressiivsed, aga nad olid asjalikud, intensiivsed,” kirjeldas nähtut Elina.

Olenemata troopilisest kliimast, ei olnud Ghana turud lokkamas värsketest puuvlijadest ja eksootilistest toitudest. Elina sõnul ei olnud seal nende külastamise ajal praktiliselt üldse midagi värsket, kuna tomati- ja arbuusihooaeg oli läbi saanud.

“Ega midagi väga süüa ei olegi, ei ole nii, et neegripoiss võtab lihtsalt banaani puu otsast ja pole elul viga midagi. Päris raske elu on neil. Ja nende jaoks on kool väga tähtis, lapsed tahavad ise väga väga koolis käia. Nad üsna varakult saavad aru, et see on ainuke võimalus natukenegi paremini elada, see tähendab, et toita ära iseennast ja oma peret. Seal tuleb koolitarvete ja riiete eest maksta, kooliharidus on küll tasuta, aga paljudel ei olegi seda võimalust ja nad ei saagi. Seda, et nad on kirjaoskamatud, on seal väga palju, seda elu annab ette kujutada,” rääkis naine.

Eluraskustest heitumata, suhtuti Eesti külaliste vastu väga sõbralikult. Üksnes tänu Eesti toetajatele saab igal aastal 500 last Ghanas koolis käia.

“Nad otsivad lusti elust, kõige selle raske elu juures nad naeravad palju,” sõnas Elina.