Telliskivi Loomelinnaku Vabalaval toimuva suurseminari „Vaba mehe tee“ üks korraldajatest Raivo Juhanson nendib, et meeste stressitase on täna liiga kõrgele tõusnud, kuid mitte ainult meestel, vaid ka naistel ja kogu ühiskonnal. „Oleme harjunud elama ühiskonnamudelis, kes peame aina rohkem endast andma ja väljapoole elama ning see, mis sees toimub, rahulolu ja tasakaal, on hakanud ära kaduma,“ nendib mees.

Ettevõtja, jooga ja meditatsioonide praktiseerija ja õpetaja ning enesearengu nõustaja ja terapeut Raivo Juhanson selgitab, et mehed on harjunud olema tugevad ja julged ning kui keegi tuleb õpetama, siis on raske seda vastu võtta. Aga kui mehed räägivad teistele meestele oma kogemustest ja selgub, et nende eludes on sarnaseid juhtumisi, aitab see elus edasi minna.

„Meie, mehed, oleme sageli keskendunud välisele poolele, karjäärile ja rahateenimisele, ka ühiskonna ootused on kõrged,“ selgitab terapeut. „See pole ainult ühiskonna süü, vaid on ka vanematelt ja vanavanematelt kaasa antud pärand, et kogu aeg peab pingutama. Olen teraapias näinud, et mehed on sisemiselt väga katki. Neil on tihti nii, et panen esmaspäeva hommikul lipsu ette ja lähen lahingusse, et elus hakkama saada ja ennast tõestada. Küsin neilt, et endal ja ettevõttel läheb hästi, aga kuidas sisemine aktsiaselts või osaühing elab? Nad tunnistavad sageli, et seal liiguvad nad pankroti poole.“