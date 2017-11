Hiiumaa vallavolikogu teisel istungil valiti vallavanemaks sotsiaaldemokraat Reili Rand .

“Tänan vallarahvast ja volikogu usalduse eest!” ütles Rand. Ta lisas, et uue valla juhid peavad vaatama pilguga, mis hõlmab kogu saart ja tegema otsuseid targalt ja tasakaalukalt, samas kuulates, arutades ja selgitades.

Rand tõdeb, et uue omavalitsuse ja osavaldade käimalükkamine on väljakutset pakkuv ülesanne ning suur vastutus. “Täiendavaid ülesandeid lisandub vallale ka maavalitsuse tegevuse lõpetamise tõttu, sest vallavalitsusel tuleb täitma hakata osa seniseid maavalitsuse ülesandeid,” lisas Rand.

Hiiumaa volikogus on koalitsiooni moodustanud sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Ühine Hiiumaa. Neil on 23kohalises volikogus kokku 13 kohta. Kohalikel valimistel sai Rand Hiiumaa läbi aegade suurima valimistulemuse: 490 häält ja sellega 27-protsendilise toetuse.

Viimased kaks aastat on Rand töötanud Hiiu vallavanemana. Enne seda on ta töötanud Eesti NATO Ühingus büroo- ja projektijuhina, majandus- ja kommunikatsiooniministri abina, MTÜs Lapse Huvikaitse Koda tegevjuhina, MTÜs Perede ja Laste Nõuandekeskus projektijuhina. Ta on kasvanud Emmastes, lõpetanud Emmaste põhikooli, Käina gümnaasiumi ja Tartu ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.