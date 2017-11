Õnnelikke ja suhtes rahulolevaid paare iseloomustavad kindlad omadused, kirjutab YourTango suhteekspert Jessica Lyons. Sageli viivad suurte tulemusteni väikesed asjad. Kuidas on lood sinu suhtega? 1. Tänulikkuse väljendamine Õnnelikes paarisuhetes öeldakse teineteisele „aitäh“ ka igapäevaste ja tillukeste asjade eest. On tore tunda, et oled hinnatud ja et isegi pärast aastatepikkust kooselu on su kaaslasel endiselt hea meel selle üle, et teed talle igal hommikul praemuna ning sinul hea meel, et tema igal õhtul midagi maitsvat kokku keedab. Öelge seda üksteisele!

2. Nad esitavad üksteisele palveid, mitte nõudmisi

Inimesed, kes üksteisele sõbralikke vihjeid teevad, võivad küll riskida sellega, et nende soove iga kord ei täideta, kuid see ei tekita partneris trotsi ega kisu tüli üles. 3. Aja planeerimine Õnnelikud paarid ei pea igat hetke koos veetma, kuid nad leiavad koosolemiseks võimalusi. Kas lahkuvad varem mõnelt peolt, et olla korraks lihtsalt kahekesi, käivad kohtingutel või lepivad kokku õhtu, kus telefonid on väljas ja tähelepanu on vaid üksteisele suunatud. 4. Väikesed vastutulekud Mingi piirini on igati mõistlik partnerile vastu tulla. Võib-olla ei ole sinu jaoks midagi väga erilist selles, et teda kojutuleku hetkel emmata, aga tema ootab seda hetke terve päev. Võib-olla proovid toitu, mis talle meeldib, aga sind külmaks jätab - sest tema heameel teeb sindki rõõmsaks. 5. Aga hoolitsevad ka enda eest