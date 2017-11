Mida aga siis öelda 824 tartlasele, kes valisid linnavolikokku just Riisalu? „Ma loodan, et kõik need IRLi valijad, kes Tartus valisid mind, valisid eelkõige maailmavaadet ja mitte isikut,“ ütles Riisalu. „Mina ei tunne ennast [IRLi ees] võlglasena, sest olen täiesti siiralt elanud kaasa selle erakonna käekäigule. See, et ta Tartus oma nimekirjaga välja läks oli minu teene. Ma arvan, et IRL annab mulle selle eest kunagi medali, sest neil on praegu olemas kolm kohta volikogus.“

Tulevaste Tallinna linnaisade kinnitamine toimub neljapäeval ning kui uskuda volikogu jututubasid, siis kõigile ei ole sugugi mokkamööda üllatusmunana pealinna veerenud Riisalu. Inimlikult on olukord mõistetav, Tallinnas kandideeris 508 keskerakondlast, kuid vajalik polt linnamasinasse toodi 186 kilomeetri kauguselt Tartust.

Tallinna linnapeakandidaat Taavi Aas loodab volikogus siiski saada komplekteeritud meeskonnale positiivset tulemust. Riisalule, kes enne IRLi kuulus pikalt Keskerakonna leeri, jagus Aasal vaid kiitvaid sõnu. „Ma arvan, et tegu on poliitikuga, kes on selles mõttes eeskujuks paljudele, et isegi kui ta on vahetanud erakonda, on ta jäänud viisakaks ega ole asunud oma endist erakonda mustama, mida me pahatihti näeme,“ iseloomustas Aas.

Riisalu kuulus Keskerakonda aastatel 1996–2014, jätkates seejärel IRLi ridades. Toonase lahkumise põhjuseks toob Riisalu Edgar Savisaare rumalused, mida ta ei suutnud taluda.

Teiste Tallinna abilinnapeakandidaatidena seati üles järgmised keskerakondlased: Tõnis Mölder (sotsiaalvaldkond), Eha Võrk (linnavara, elamumajandus), Vadim Belobrovtsev (haridus ja sport), Andrei Novikov (linnaplaneerimine) ja Kalle Klandorf (kommunaalala ja transport). Samuti üllatuslikult pakuti üht abilinnapea kohta roheliste juhile Züleyxa Izmailovale, kelle valdkonnaks oleks keskkonnaküsimused.