Ajal, mil Eesti vanglates on suitsetamine keelatud, paistab teiste seas silma üks Viru Vangla kinnipeetav, kes erinevalt teistest vangidest võib viimase mohikaanlase kombel vanglamüüride vahel rahupiipu popsutada. Vähemalt esialgu.

Jõhvis asuva Viru vangla kinnipeetav on teadaolevalt ainus vang Eestis, kellel on erandkorras võimalus teha suitsu. Tartu halduskohtusse pöördunud mees leidis, et 1. oktoobrist jõustunud keeld vanglas suitsetada rikub tema õigusi. Sarnasel arvamusel oli ka Tartu halduskohtu kohtunik, sest 18. oktoobril tehtud määruses leidis ta, et vanglas suitsetamist keelavad õigusaktid on põhiseadusega vastuolus ning saatis selle lõplikuks otsustamiseks riigikohtusse. „Senikauaks, kuni riigikohus asja otsustab, peatas Jõhvi kohtunik Viru vangla direktori käskkirja kehtivuse, millega suitsetamine keelati ning seetõttu sai kaebuse esitaja õiguse suitsetada,“ teatab Eesti vanglateenistuse keskasutus.

Vanglateenistuse kommenteerib, et erinevad kohtud on vanglas suitsetamise kaebuste kohta siiani teinud erinevaid otsuseid. Põhiseadusevastaseks saab määruse lõplikult tunnistada ainult riigikohus. Alama astme kohus võib jätta selle kohaldamata konkreetses kohtuasjas. Ka varasemalt on kinnipeetavad üritanud läbi suruda õigust suitsu teha – Tartu halduskohtu Tartu kohtumaja kohtunik otsustas 12. oktoobril ühe Tartu vangi esialgse õiguskaitse taotluse suitsetamise asjas rahuldamata jätta.

Vanglateenistus märgib, et iseenesest ei ole selles, et üks vang saab erinevalt teistest suitsetada, vangla töökorralduses midagi erilist. Ka varasemalt on vanglas suitsetamise õigused olnud erinevad, näiteks ei ole suitsetada tohtinud alaealised, sõltuvusravi üksusesse paigutatud ja kartseris hoitavad vangid.