Meie tipptennisisti Kaia Kanepi värskes raamatus toodud paljastustel suhetest kahe treeneriga polnud üha rohkem paljastustele orienteeruvas maailmas kuigi suurt üllatusefekti. Kui üle kogu ilma tuleb pidevalt teateid, kuidas mõni kuulsus on kas lähemas või kaugemas minevikus midagi siivutut teinud, pole ju ka Eesti isoleeritud saar. Küsimus oli vaid selles, kes esimesena välja tuleb ja kas järgmistel jagub julgust seda inimest oma lugudega toetada. Just Eesti väike rahvaarv on pärssinud nii mõnegi juhtumi avalikustamist. Pole ju teada, kuidas ühiskond reageerib sõna-sõna vastu ülestunnistustele – kas mõistetakse ja tuntakse kaasa või saab sildid hoopis ohver. Juriidiliselt pole enamiku meenutustega midagi peale hakata, küll aga on oht, et räägitu hakkab meie väikses ühiskonnas mõjutama kellegi töid-tegemisi ja elus hakkamasaamise väljavaateid. Piisab, kui meenutada kas või hiljutist Malaisia skandaali. Ka Kanepi puhul pole kahe täiskasvanud inimese vahel toimunu juriidika pärusmaa, eriti kui kõik toimus vastastikusel nõusolekul. Me ei tea, kuidas mõjutasid suhted treeneritega sportlaste tulemusi, kuid tõenäoliselt pole see ka küsimus, mida tuleks praegusel juhul esitada. Sestap me ei hakka Eesti tenniseliidu varasema presidendi Urmas Sõõrumaa kombel väitma, et kokkuvõttes tiimitöö ju toimis, kuna säravamad etteasted tulidki ju kõnealusel perioodil. Liiati võivad mitte ainult feministid leida selleski vastuses meesšovinistlikke allhoovuseid.

Sportlik edu tuleb enamasti eneseületuse ja füüsilise piitsutamise kaudu. Kanepi raamatust saame aimu, et nii mõnelgi ootamatul treenerivahetusel võib olla sootuks teistsugune tagapõhi. Kanepi kinnitusel ta tõepoolest vajas treeneri abi ning ta oli valmis edu nimel kannatama – kuid kus on piir ja mis on piir, mida nii sportlane kui ka treener ei tohiks või ei peaks ületama? Kahjuks jäävad sellele vastused saamata nii Sõõrumaalt kui ka tenniseliidult, tõdetakse vaid, et sportlase ja treeneri suhted on varemgi intiimseks muutunud ja muutuvad ka tulevikus.

Seetõttu võivad aruteluks tõusta treeneri ja sportlase sedasorti suhted, kui tegu pole just abielupaari või elukaaslastega. Natuke utreerides: kas ametnikud vaatleks toimuvat sarnaselt, kui treenitav oleks näiteks 17aastane. Et ikka juhtub. Kahtleme. Sel juhul oleks Kanepi raamatul ennetav mõju. Samas ei soovi me ka seda, et raamatus kirjeldatud olukorrad võiks mõnelgi lootustandval talendil võtta kas või alateadlikult tippsporti pürgimise isu, justkui dopingu ja muudest ohtudest veel vähe oleks. Küll on aga iga asja puhul oht langeda äärmustesse, nii ka praeguste paljastuste laine puhul. Kui me nõukaajal naersime sovetlike väidete peale, et NSV Liidus seksi ei esine, siis kas praegu võitleme ahistamisega või paneme viitsütikuga pommi määramata ajaks tiksuma iga kontaktiloomise katse alla?