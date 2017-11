Samuti kõnetas Punab kõiki, kes seisavad ravikanepi legaliseerimise eest. „Ravikanepit propageerivad inimesed ei saa kahjuks aru, kuidas ühiskond nende sõnu vastu võtab ja interpreteerib,“ kirjutas ta. Punab vihjas ka sellele, et psüühika eripärade all kannatavad inimestele ei pruugi kanep kõige parem olla. Öeldu puudutas sügavalt aga paljusid ning sellega tõmbas Punab pahaaimamatult käima sae, mis käis sotsiaalmeedia vahendusel veel mitu päeva.

Meeste tüli algas hetkel, mil Punab postitas Facebooki mõtiskluse möödunud nädalal Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud sündmuse kohta, kus politseinik tulistas tema poole jooksnud paljasjalgset nugadega meest, mistõttu too hiljem haiglas suri. Punab kirjutas sellest, et traagilise sündmuse taustal on probleem lähedaste suutmatus haiget inimest aidata, mitte niivõrd politsei käitumine.

Kanepitemaatiline arutelu toimus suuresti Elver Loho või Margus Punabi Facebooki seinal ja sellega liitusid kümned inimesed, kes avaldasid arvamust ühtekokku kümnetes kommentaarides. Esialgu ühe kirjutise alt alanud diskussioon liikus edasi järgmisteni ning kõne alla tuli ka MTÜ Ravikanep tegevus. Loho leidis, et Punab on MTÜ mainet ühe oma kirjutisega riivanud, mistõttu nimetas ta doktorit suisa valetajaks. Samuti kutsus internetivabaduse aktivist inimesi üles Punabit telefonikõnedega pommima, et viimaselt selle kohta ka aru pärida. „Nõudke, et ta lõpetaks avalikult valeinfo levitamise,“ seisis üleskutses.

Tänaseks on eriarvamustest ning väidetavalt ka möödarääkimiste virvarrist möödunud mitu päeva, mistõttu on ka meestevahelised pinged lahtunud. Arstile verbaalselt molli sõitnud Loho ütleb, et pärast tüli on meeste omavaheline suhtlus siiski viisakas ning paksu verd pole. Loho sõnul oli kogu üle võlli arutelu vajalik vaid selleks, et mõlemad osapooled saaks suud kanepiteemal puhtaks rääkida, ning et praeguseks on sõjakirves maetud.

„Ma võin isiklikust kogemusest öelda, et agressiivne taktika töötab väga hästi. Ja mis ei tööta üldse, on ootele jäämine, et kuulge arstid – äkki vaataks kanepi teemat ning uuriks teadust?“ muheleb Loho. Mehe sõnul säärane passiivne taktika ei tööta, mistõttu läks arutelu tema poolt ka kohati ebasündsaks. „Tuleb ikka aeg-ajalt agresssiivselt peale lennata, et saada vastuseid. Tänu sellele oli ta hiljem nõus oma seisukoht lähemalt avama ja rääkima telgitagustest,“ usub Loho.