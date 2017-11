President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus riigikontrolör Alar Karisega, et saada ülevaadet tema plaanidest allesjäänud ametikuudel. Karise ametiaeg saab ümber järgmise aasta aprilli alguses, misjärel ta asub Eesti Rahva Muuseumi juhi kohale.

Uue riigikontrolöri kandidaadi esitab parlamendile heakskiitmiseks Vabariigi President. Riigipea sõnul on lisaks seadusega sätestatud nõutele sama oluline, et järgmine riigikontrolör kasutaks tema kätesse usaldatavat institutsiooni ja põhiseaduslikku jõudu julgelt selleks, et küsida neid küsimusi, mis aitavad meie riigil enesekindlalt vastu vaadata järgmisele kümnele aastale. „Riigikontrolör peab 2018. aastal olema kaasaegse riigi toimimise visionäär, kelle mõtted ei jää vaid riigikontrolli aastaaruandesse, vaid suudavad ühiskonda kõnetada ja panna kaasa mõtlema palju laiemalt. Mõnda sellist inimest ma isegi tean,“ lisas president Kaljulaid, kes lubas enne kandidaadi esitamist konsulteerida ka parlamendiga.

Riigikontrolöri ametiaeg on 5 aastat alates ametivande andmisest. Vabariigi President peab esitama uue kandidaadi hiljemalt 30 päeva enne eelmise volituste lõppemist.