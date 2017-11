Teisipäeval valis esimesele istungile kogunenud vastvalitud Tartu linna volikogu oma esimeheks Aadu Musta keskerakond. Ta kogus 27 häält, sotsiaaldemokraat Marju Lauristin sai 12 häält ja EKRE liige Ruuben Kaalep 6 häält.

Aadu Musta kandidatuuri seadsid üles Reformierakonna, Keskerakonna ja valimisliidu Tartu Eest liikmed, Marju Lauristini esitasid sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Res Publica Liit ning valimisliit Tartu Heaks, Ruuben Kaalepi EKRE liikmed.

Aadu Musta sooviks on juhtida volikogu nii, et Tartu linna ajalukku jääks sellest jälg kui linna elu edendanud volikogust. Ta tunnistas, et kahe tooli seadusel, mis lubab Riigikogu liikmel olla ka kohaliku volikogu liige, on oma puudused, kuid selles sisalduvad plussid tuleb ära kasutada ehk ajada riigi esinduskogus Tartu asja.

„Mul on väga hea meel siin tagasi olla,“ sõnas Marju Lauristin oma kõnes ja lisas, et tema ei soovi Aadu Musta kombel vaadata ajalukku, vaid ikka edasi. „On tähtis, et noored tuleksid Tartusse õppima, sooviksid siin elada ja leiaksid Tartus tööd. Siis Tartu kasvab ja areneb.“

Ruuben Kaalep lubas võidelda volikogus rahvusliku ärkamise eest, mille peale sotsiaaldemokraat Lemmet Kaplinski torkas, et kuidas see peaks välja nägema peale mõnikord volikogus tukkuma jäävate saadikute äratamise.