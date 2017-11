„Meie klubis on toimunud üle 600 kontserdi, välisesinejaid on meile külla tulnud rohkem kui kolmekümnest eri riigist. Teeksime siinkohal ka üleskutse, et kui keegi teab mõnda sobivat ruumi, kus me saaksime jätkata umbes150 kontserdi korraldamist aastas, oleksime lõputult tänulikud,“ loodab Ahven, et klubi leiab varsti uued ruumid. Lisaks Ahvenale on klubi omanikud veel Marti Tärn ja Joonas Oroperv.

Kes tahab aga Tallinna üht mõnusama atmosfääriga džässiklubi veel väisata, see võib juba sel kolmapäeval sammud Tatari tänavale seada, kus kahe kontserdiga pakub kordumatut muusikaelamust New York City’st pärit duo „Paris Monster“, mille moodustavad internetisensatsiooniks kujunenud laulev trummar Josh Dion ja basskitarri ning elektroonika raketiteadlane Geoff Kraly.

Ülejäänud kavaga saab tutvuda SIIN.