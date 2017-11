Reeglid vähem kui 22 eurot maksvatele kaupadele hakkavad pärast muudatuse jõustumist olema samasugused, nagu need on täna üle 150euroste kaupade osas. Kauba importimisel on tarbijal võimalus ise postipakk deklareerida ja tasuda käibe- ja tollimaks.

Ettepanekuga lisandub ettevõtjale võimalus kasutada käibemaksu tasumiseks lihtsustussüsteemi One Stop Shop (eesti keeles „ühe akna süsteem“), mida kasutades saab tasuda kõikidelt EL-i imporditavatelt pakkidelt käibemaksu kuupõhise deklaratsiooni alusel. „Kui ettevõtja sellist võimalust kasutab, on tarbija kauba tellimisel käibemaksu juba tasunud ning tarbija enam ise sellelt pakilt käibemaksu tasuma ei pea. Kui ettevõtja lihtsustussüsteemi ei kasuta, jäävad tarbijale samad võimalused nagu on täna: kas deklareerida ning tasuda käibemaks ja tollimaksud pakilt ise või volitada selleks postiettevõtet või kullerit, kellele on samuti ettepanekuga ette nähtud lihtsustus käibemaksu kuupõhiseks deklareerimiseks ja tasumiseks,“ selgitab Uusküla.