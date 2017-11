Leedu Saksamaa suursaadikut jahmatas Berliini südames avalik kuritegeliku nõukogude sümboolika demonstreerimine, kui üritusele kogunenud inimesed kandsid bolševistlikku mundrit ja lehvitasid punalippe.

„Kas tõesti oli kommunistlik terror vähem kuritegelik kui natsionaalsotsialistlik? Miks Brandenburgi väravate juures neid kommuniste talutakse?“ kirjutas Leedu nördinud suursaadik Darius Jonas Semaška inglise keeles suhtlusvõrgustikus Twitter. Samuti diplomaat jagas juhtunust tehtud ülesvõtet.

Leedu riigi esindaja Saksamaal rääkis, et oli teatraliseeritud rongkäigu tunnistajaks kui oli teel töökohtumisele. Tema sõnul väldivad süükoorma alla kannatavad sakslased igasugu katseid võrdsustada nõukogude totalitarismi kuritegusid natsionaalsotsialistlikega, et neile jumala pärast ei langeks süüdistusi katsetes Kolmandat Reichi rehabiliteerida või holokausti maha teha.

Saadiku arvates kasutab seda ära Venemaa oma infosõja pidamiseks. Semaška märkis, et soovis oma postitusega veel kord juhtida tähelepanu kommunistlike režiimide kuritegudele ja punaterrorile.



Brandenburgi väravad on 1989. alanud Saksamaade ühinemise tähtsaimaks sümboliks. Leedu ja veel viis Euroopa Liidu kesk- ja idaosa riiki kutsusid 2010. aastal Brüsselit üles võtma nõukogude kuritegude eitajaid vastutusele. Paljudes Lääne-Eruoopa riikides kiusatakse taga holokausti ametlikus ajaloos kahtlejaid.

Ajaloolaste sõnul võib 20. sajandi kommunistlike režiimide ohvrite arv ulatuda 100 miljoni inimeseni. Suurem osa neist langes Nõukogude Liidu juhi Jossif Stalini (tegelik nimi Ioseb Džugašvili - toim.), Hiina Rahvavabariigi liidri Mao Zedongi Kambodža Punaste khmeeride ohvriteks.

Was communist terror less criminal than nazi one? Why these commies at the Brandenburg gate are tolerated? pic.twitter.com/xVOaYrciaM