24.–26. novembrini näeb Tallinna Kinomajas järjepanu 23 linateost, mis valminud alates 1938. aastast ja sõelutud välja koostöös Sodankylä Midnight Sun Film Festivaliga. „Need on kõik Soomes kultusfilmid, nii nagu meil on „Viimne reliikvia“ ‒ ära ütle, et sa oled soomlane, kui sa pole neid filme näinud,“ seletab Tiina Lokk.

„Ükski soomlane ei lähe enne magama, kui ta pole kõiki kolme ekraniseeringut ette võtnud ja arutlenud, milline neist on kõige parem,“ muigab Tiina Lokk ja soovitab festivalilistel selle kohta rohkem küsida režissöör Aku Louhimiehelt, kes linastuseks Tallinna sõidab.

Põhifestivalil neli võistlusprogrammi

21. korda toimuva PÖFFi põhiprogrammi mahub 233 filmi 70 maalt. Aset leiab 20 filmi maailma-, 24 filmi rahvusvaheline ja 10 filmi Euroopa esilinastus. Paarikümnepealine programmitiim, kuhu kuulub filmiprofessionaale maailma eri paigust, on Tiina Loki sõnul valiku langetamiseks kokku vaadanud enam kui 2000 filmi.

„Minu jaoks on huvitav see, et kolme aasta jooksul ei ole olnud filmi, mis oleks meie programmimeeskonnas kõigile meeldinud, või kui isegi on meeldinud, siis erinevatel põhjustel. Mis näitab veel kord seda, kui subjektiivne on kunsti vastuvõtt,“ mainib festivalijuht.

Tiina Lokk tänasel PÖFFi avapressikonverentsil. (Robin Roots)

Ülemaailmsest võistlusprogrammist, mis linastub 2015. aastal A-kategooria filmifestivaliks tõusnud PÖFFil kolmandat aastat, leiab plaanitud tosina filmi asemel 18 linateost. Lokk kinnitab, et festivalile kandideerinud filmide valik oli väga-väga huvitav ja laiem kui varem.

Põhivõistlusprogrammi žürii esimees on Dennis Davidson – suhtekorraldaja, kes vastutanud paljude Hollywoodi filmide ja Oscarite gala turunduse eest. Žüriisse kuulub veel filmiasjatundjaid Türgist, Poolast, Jaapanist, Itaaliast ja Lätist, eestlasi esindab produtsent Ivo Felt.

Debüütfilmide programmis astub võistlustulle 16 filmi, eksperimentaalfilmide programmis „Põhjusega mässajad“ kaheksa linateost. Eesti filmide võistlusprogrammis näeb koguni kahe filmi – Sulev Keeduse „Mehetapja / Süütu / Vari“ ning Andres Puustusmaa „Rohelised kassid“ maailmaesilinastust.

PÖFFi avatseremoonial 17. novembril Nordea kontserdimajas näidatakse Belgia-Prantsuse romantilist põnevikku „Võidusõitja ja võllaroog“, mille Belgia on esitanud võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks. Eriprogramm „Fookuses: Flandria” keskendub Belgia flaamikeelse osa filmikunstile.

Kellele jättis sügava mulje 2015. aasta. PÖFFi grand prix’ võitnud „Troon”, saab erilinastusel vaadata Lõuna-Korea režissööri Lee Joon-iki uut ajaloolist draamat „Anarhist kolooniast“. Võistlusprogrammi ei võetud filmi Tiina Loki väitel seetõttu, et ta olnuks teiste peaauhinnale kandideerivate filmidega võrreldes liialt mastaapne ja kommertsiaalne. „Aga patt oleks olnud ta PÖFFilt välja jätta.“

Kokku üle 650 filmi