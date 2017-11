New York Posti andmeil sai Mariah Careyl mõõt täis, et tema paisunud kehavormide üle nalja heidetakse, ja ta pöördus kirurgide poole.

USA kõmulehe teatel tehti diivale eelmisel kuul maovähenduslõikus.

„Mariah on alati oma naiselike kumeruste üle uhkust tundnud, kuid sel suvel märkas ta, et tal on raske tantsida. Ka internetis häbistati teda alatasa,“ räägib lehe allikas. Ta lisab, et lauljanna ja tolle noor armuke Bryan Tanaka armastavad üheskoos einestada ja kokteile juua – sealt need lisakilod siis tulidki.

Carey esindaja keeldus New York Posti kommentaaripalvele vastamast.