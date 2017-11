Kaitsepolitsei pidas kinni Vene julgeolekuteenistuse agendi, kes valmistas ette arvutirünnakuid Eesti riigiasutustele. Pole ju mingi üllatus, et vaatamata kohmakatele käppadele klõbistab idanaaber klaviatuuril osavalt ega seegi, et aeg-ajalt õnnestub kaitsepolitseil mõni spioon kinni nabida.

Ärevaks teeb pigem see, et maarahvast tüürib partei, kes lööb patsi Putini Ühtsele Venemaale ning eestimaalasi esindab Brüsselis Yana Toom, kelle arvates on sadade miljonite inimeste elu hävitanud oktoobrimäsu võrreldav Prantsuse revolutsiooniga.

EKRE esimees Mart Helme tõdes kübersõdalasest agendi kinnipidamise järel, et venelased teavad väga hästi, kuidas langeb tahe vaenlasele vastu hakata, kui kaob side ja elekter. Kuid isamaalisuse kärbumisele aitab kindlasti enamgi kaasa see, kui tuhanded agendid ja mõjuagendid väljaarenemata ajudesse päev päeva järel mürki tilgutavad.

Eksspioon Putini lemmikanekdoodis siseneb Ameerika luuraja Vene julgeolekuteenistuse ruumidesse ja soovib ennast üles anda. „Kas teil raadiosaatja on?“ küsib ohvitser. „On,“ vastab luuraja. „No siis minge kabinetti number 4.“ Kui seal selgub, et mehel on ka relv, saadetakse ta edasi. „Aga kas teil ülesanne on?“ küsitakse seal. „On,“ vastab luuraja. „No ärge segage siis tööd, minge ja täitke oma ülesanne.“

Paraku spioonid ja mõjuagendid kapo uksele ei koputa ja nad tuleb vanamoodsalt välja peilida.