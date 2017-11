Sel nädalal toimub Tallinnas Euroopa Komisjoni ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel kosmosenädal, mis toob Eestisse kosmosevaldkonna tippspetsialistid. 8.-9. novembril toimub Radisson Blu Sky hotellis kosmosetööstuse näitus, kus oma saavutusi tutvustavad ka rahvusvahelise IT-ettevõtte CGI Eesti kosmosevaldkonna tegijad.

„Eesti on küll väike riik ja meil pole ühtegi kosmonauti, aga hoolimata sellest võib täiesti julgelt väita, et Eesti on kosmoseriik,“ sõnas CGI Eesti kosmosevaldkonna ärijuht Kaarel Hanson. „Eestis on pühendunud teadlasi ning palju tudengeid, kes tegelevad kosmosevaldkonnaga süvitsi ja on oma tegemistega tähelepanu äratanud terves maailmas. Suurepärane näide on eestlaste esimene tudengisatelliit ESTCube.“

„Hea on see, et tulevased kosmoseeksperdid ei pea töö leidmiseks kolima teise riiki – ka meil Eestis tegeletakse aktiivselt kosmosetööstusega ning seda maailmatasemel,“ märkis Hanson.