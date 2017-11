Venemaa ekstrasensitiivde tuleproovis laineid löönud ning Eesti esinõialt Marilyn Kerrolt saates esikoha napsanud Svami Daši tabati nädal tagasi varastatud luksusauto roolist Peterburi politsei poolt, vahendab lenta.ru.

Daši juhtis luksusautot Bentley, millel oli vale numbrimärk. Ekstrasensitiiv põhjendas olukorda sellega, et tema ei teadnud, et auto on varastatud. Olenemata selgitustest viidi mees politseijaoskonda.

Svami Daši võitis ülekaalukalt televaatajate toetusega „Selgeltnägijate tuleproovi“ seitsmenda hooaja, kus osales juba kolmandat korda ka Marilyn Kerro, kes pidi taas teise kohaga leppima ja ka sel korral lahkuma ilma kristallkäeta.