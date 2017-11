Hiljuti kinno jõudnud elulooline spordidraama „Björn Borg ja McEnroe“ võiks teoreetiliselt olla suur maiuspala spordisõpradele – eriti just neile, kel meeldib vaadata, kuidas kaks inimest pikka aega ühe väljaku peal ringi jooksevad ja väikest palli reketitega teineteise poole löövad (tennis noh, nad mängivad tennist).

Praktikas jääb Borgi ja McEnroe tulisest rivaalitsemisest (mis tegelikult ei olnud nii tuline, kui filmi vaatama minnes lootsin) pajatav linateos pisut puudulikuks. Ei eita, et pisut huvitav oli jälgida, kuidas ühest tavalisest unistavast Rootsi poisikesest sai maailma säravaim tennisetäht, ent üleüldiselt jäädi liigselt pinnapealseks. Lisaks muidugi ka fakt, et iga sportlase elu ei ole täis uimasteid ja seksiskandaale, vahel on kõige problemaatiliseks asjaoluks see, kui agendid on erinevate reklaamikampaaniatega liiga pealetükkivad. Kohutav.

Filmi nägemisele eelnevalt kuulsin siit-sealt jutte, et krõbeda ütlemise ja olemisega John McEnroed mängiv Shia LaBeouf teeb kõnealuses linateoses elu parima rollisoorituse. „Oh sa kuramus, nüüd on küll mu huvi laes“, mõtlesin endamisi ning kui algselt ei olnud filmi nägemine plaanis, siis peale seda läks linateos kiirelt kohustuslike vaatamiste nimekirja. Kahjuks oli reaalsuses LaBeoufil oodatust tunduvalt vähem ekraaniaega ning needki hetked, mil ta sealt vastu vaatas, jäid kõvasti malbemaks, kui arvasin. Elurollist on ühesõnaga raske rääkida, mis on tegelikult kurb, sest kui need nõmedad „Transformerid“ ja paberkoti pähetõmbamised kõrvale jätta, siis Shia on näidanud, et ta oskab näidelda küll.