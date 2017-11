Helsingin Sanomat kirjutab Eesti perest, kes on otsustanud loobuda elust Soomes ja tulla tagasi kodumaale. Põhjuseid on enam kui üks, kuid suureks motivatsiooniks on siinsed soodsad tingimused suurpere kasvatamiseks. Vähemalt soodsamad kui Soomes. Eestlanna Kristin Ööpik pakib asju. Pere valmistub Eestisse naasma. Tema poeg on õnnetu, sest ei taha oma sõpradest lahkuda. Kristini pere on Soomes elanud kolm aastat. Naine töötab koristajana, mees ehitusel.

Kristini otsus ei tulnud niisama. Ta vaagis lahkumist pikalt ja võrdles kahe riigi võimalusi, mida suurperedele pakutakse. Juulikuust saab Eestis kolme lapse toetust 500, nelja lapse toetust 600 eurot. Mõlemad summad on üle 100 euro võrra suuremad kui samad toetused Soomes. Ühe või kahe lapsega pere saab aga Soomes rohkem toetust kui Eestis. See aga Kristinile ei loe, sest tema peres on kokku kolm last ja neljaski tulemas. Helsingin Sanomat kirjeldab, et samal ajal kui Soomes kärbitakse lastega perede toetusi, soodustab Eesti riik laste kasvatamist.

Oluline pole ainult toetus laste arvu eest, vaid ka see, et emapuhkus on Eestis pikem kui Soomes. Mõte üheksakuuse beebi jätmisest sõime on Kristini jaoks vastuvõetamatu.