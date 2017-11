Netflixi menusarja „Stranger Things“ ( „Veidrad asjad“) tegijad on langenud kriitikatule alla – teismeline näitlejatar tunnistas, et teda sunniti viimasel võttepäeval stsenaariumiväliselt suudlema.

Tüdruk rääkis, et oli päev otsa kohutavas stressis. „Oh issand, oot-oot, ma pean ju ..." meenutas Sadie oma toonaseid mõtteid. Tol päeval suudlust siiski ei filmitud, küll aga järgmisel.

„Veidraid asju" koos oma kaksikvennaga väntav Ross Duffer väitis, et tegelikult viskas ta nalja, kuid otsustas siis suudluse ikkagi sisse panna.

"Sa läksid nii närvi, et mõtlesin: no ma sunnin sind seda tegema! Sellepärast ma ütlengi, et see on su enda süü!"

Sotsiaalmeedias heidetakse vendadele Dufferitele suudlust ette. "Kaks täiskasvanud meest, kes lõid „Veidrad asjad", sundisid üht last filmimise ajal teist last suudlema," kritiseeris Aura Bogado nimeline kirjanik Twitteirs. „Hiljem süüdistasid nad selles LAST, öeldes, et sundisid teda suudlema just seetõttu, et ta seda ei tahtnud."

Tõele au andes: Sadie noorem kolleeg, Eleveni osatäitja Millie Bobby Brown (13) sai „Veidrates asjades" elu esimese suudluse. Temagi pole varjanud, et kogemus oli ebameeldiv, kuid ta on selle uljalt naljaks pööranud.