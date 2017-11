"Radar" osales Paradiisi paberitest alguse saanud suure miljoniäri uurimises, mis seob omavahel otseselt Donald Trumpi ja Vladimir Putini lähikondlased. Töö tulemusena avalikustatud USA miljardärist kaubandussekretäri gaasiärist Venemaa oligarhidega jooksevad niidid ka Eestisse.

Suured nimed, suured summad. Esmapilgul tundub, et see kõik käib meil üle pea ega puuduta Eestit kuigivõrd, kuid see ei vasta tõele. Rahvusvaheline äri on tänasel päeval omavahel vägagi seotud. Ja pigem on üllatav, et sellise tähelepanu all olevate Ühendriikide kõrgete ametiisikute, nagu USA kaubandussekretär Wilbur Ross seda on, ärisidemed Venemaaga on seni kahe silma vahele jäänud.

Rossi ja Putini lähikondlaste vaheline suuremahuline gaasiäri saigi avalikuks pühapäeval. See on osa Rahvusvaheliste Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) poolt avaldatud ja Paradiisi paberite nime all juba tuntuks saanud leketest ajendatud lugudest. Tegemist on hiiglasliku lekkega, mille maht on isegi suurem kui eelmisel, Panama paberitel. Kokku lekitati Saksamaa ajalehele Süddeutsche Zeitung üle 13 miljoni dokumendi, mida hakkasid uurima ligi 400 ICIJi ajakirjanikku üle maailma. Ainsa Eesti ajakirjanikuna osales uurimises Radari toimetaja Hannes Sarv.

