Professor Tariq Ramadan on pärit Genfist ja töötab praegu Inglismaal Oxfordi ülikoolis. Oktoobri lõpul kirjutas Prantsuse meedia kahest naisest, kes süüdistasid Ramadani vägistamises. 40aastane endine salafist ja praegune feminist Henda Ayari rääkis, et professor oli teda 2012. aasta kevadel Pariisi ühes hotellitoas kägistanud, peksnud ja vägistanud. „See oli kõige hullem öö minu elus,“ rõhutas Ayari, kes pärast lahutust ja laste hooldusõigusest ilmajäämist oli otsinud lohutust.

Islamistide pahameele ajend oli 1. novembril satiirilehe esiküljel avaldatud karikatuur Euroopa islamistide ideoloogist Tariq Ramadanist (55), keda kaks naist olid süüdistanud seksuaalses vägivallas. Charlie Hebdo pilapildil on Ramadani kujutatud ülisuure jäigastunud peenisega, juures kiri: „Mina olen islami kuues sammas!“

Pariisi prokuratuur algatas uurimise seoses satiirilehe Charlie Hebdo kaebusega, et toimetusele tehtavate tapmisähvarduste arv on järsult kasvanud, vahendab Deutsche Welle.

Kolm päeva hiljem kurtis 42aastane islami omaks võtnud prantslanna, et Ramadan vägistas ta jõhkralt 2009. aasta sügisel ühes Lyoni hotellis. Naise sõnul oli tal sel ajal jalg haige ning ta käis karkudega. Ramadani poole pöördus ta soovist abi saada.

Viimastel päevadel on aga tumedad pilved Tariq Ramadani kohal veelgi tihenenud. Teda süüdistavad 1980.–1990. aastatel toime pandud seksuaalses vägivallas ka neli šveitslannat, kes olid siis Ramadani õpilased, neist noorim toona vaid 15aastane.

Tariq Ramadan eitab süüdistusi ning kavatseb hoopis ise süüdistada Henda Ayarit laimu levitamises. Ramadan kirjutas Facebookis, et tema kauaaegsed vastased on käiku lasknud valedemasina.

Satiirilehe Charlie Hebdo esindaja ütles, et toimetus saab sageli ähvardusi, kuid nüüd on tapmisähvarduste arv saavutanud kriitilise taseme. Tasub meenutada, et 2015. aasta jaanuaris ründasid Charlie Hebdo toimetust Pariisis kaks islamiterroristi, kes tapsid 12 inimest.