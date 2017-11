Reisi eestvedaja on rahvale juba teadaolev Raivo ehk onu Raiu . Seikluste kilomeetreid on ta kogunud üle saja tuhande, mis on veerand teekonnast maalt kuule. Raiule meeldib katsetada kohalikke roogasid, seepärast juhtub üpris tihti ka mees kaamera ette just parasjagu midagi maiustamas.

Reisihuvilistel on aeg rõõmustada, sest täna alustab uus seiklus „Reis Siberi südamesse: Baikal“. Reisi eestvedaja on 4x4 reiside „kapten“ Raivo Malter. 8-liikmeline reisiseltskond on ette võtnud suure eesmärgi – sõita kahe eriettevalmistuse läbinud maasturiga ringi ümber Baikali järve Venemaal. Lisaks lummavale loodusele, “võimalik vaid Venemaal” situatsioonidele, šamaanidele ning toredatele kohalikele, pakub uus saatesari põnevust ning pingsaid olukordi.

Nupumees Kaimar on kuldsete kätega remondi- ja sõidumees. Ka kodumaal sõidab ta perega tihti ringi ning erinevalt keskmisest mehest on Kaimaril kodus kõik asjad remonditud. Reisinud on Kaimar küll varemgi, aga automatkamisega teeb ta alles algust. Igapäevaselt veeretab mees töökojas rehve.

Seikleja Märt on juba vana kala, ta käis koos Raivoga kaasas Iraanis ning on ka varem autoga pikki vahemaid läbinud. Reisil on ta väga universaalne – teeb lõket, keedab süüa, filmib, sõidab autoga ja vahel teeb nalja ka! Kodumaal kolab öösiti mere ääres ning teeb kauneid pilte Eestimaa loodusest, olgu need siis linnud, virmalised või külla tulnud tulnukad.

Pillimees Asse mängib kõike, mis natuke häält välja annab. Ta on moodsa krüptoraha fänn ja vabakutseline seikleja. Lisaks meeldib talle ülalt alla vaadata ehk drooniga maastikku uurida. Laagriõhtud saavad olema reisisellidel lõbusad, sest pillimehel Assel on kaasas vahva abikaasa Kaie, kes samuti pilli mängib ning tegelikult lausa koori juhatab. Nad mõlemad löövad kaasa ka bändis The Flockers ning on loonud saatele ka tunnusmuusika. Üldiselt meeldib Kaiele kulgeda mööda radu, mis on käimata, ning kohti, mis on avastamata.

Operaator Jaan on kinomees ja muhe seikleja. Ta on juba lapsest saati olnud pidevalt nii kaamera ees kui ka kaamera taga. Hetkel on ta veel üliõpilane, kuid peale kooli lõpetamist saab kindlasti temast kuulus režissöör. Suviti töötab ta parvsauna kaptenina Emajõe peal, kuigi see suvi läks pisut teisiti.

Janika on asjalik ja rõõmsameelne tütarlaps. Ta on isegi nii asjalik, et juba enne kui auto seisma jääb, on ta juba autost väljas ja uurib kohalikelt, kuidas elu on või millega inimesed tegelevad. Kodus on Janika igapäevaselt reklaamitöötaja ja juhib erinevaid loomingulisi projekte. Selline autoga matkamine on tema jaoks uudne kogemus, sellepärast ta ka natuke kardab – äkki satuvad teele ette suured karud.

„Reis Siberi südamesse: Baikal“ täna kell 20.00 TV3s!