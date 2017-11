Chuck Norris, tuntud kui Walker, Texase korravalvur ja paljude 1980ndate märulifilmide kangelane, on täielikult näitlemisest loobunud. Ta hoolitseb oma raskelt haige abikaasa eest, kes, nagu paar usub, sai mürgituse haiglas kompuuteruuringul.

Daily Mail kirjutab, et 77-aastane näitleja ja võitluskunstide meister, paljude kristlike raamatute autor Norris on täielikult pühendunud abikaasa Gina Norrise eest hoolitsemisele. 54-aastane naine kannatab ägedate neeru- ja närvivalude käes. Paar on veendunud, et naise valud on tingitud reaktsioonist süstile, mis talle enne kompuuteruuringut tehti. Magnetresonantstomograafia ehk MRT-uuring tehti selleks, et kontrollida, kas naine kannatab artriidi käes.

„Olen oma filmikarjäärist loobunud, et ainult Genale keskenduda. Minu elu mõte on praegu see, et ta ellu jääks,“ kommenteeris Norris.