Täna õhtul algab ETV ekraanil uus Soome haiglasari "Pulss", mis viib vaatajad meditsiinitöötajate igapäevaelu kaasahaaravasse virvarri.



Sarja keskmes on meedikute argipäev, mis sisaldab lisaks patsientidele rohkesti omavaheliste suhete kirevat spektrit, mis võib mõnikord lausa jahmatada.



""Pulss" või nagu soomlased ütlevad - "Syke" on meie põhjanaabrite üks armastatumaid ning menukamaid draamasarju. Tegemist on silmapaistvalt hea ja kvaliteetse haiglasarjaga, mida võib julgelt nimetada Soome "Kiirabihaiglaks". Soe, aga kohati ka must huumor kõrvuti valusate hetkede ning südamlike ja inimlike lugudega panevad naerma, kuid puudutavad pisarateni," heidab ERRi hankeprogrammi ostja Tiina Annus valgust draamasarja olemusele. "Sari põhineb päriselul, mis on märksa köitvam ja värvikam kui ükskõik milline väljamõeldis ning tõetruuduse tagamiseks peeti pidevalt nõu arstide ja teiste eriala spetsialistidega," lisab ta.



Draamasarja tegevus toimub ühe suurlinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas, kuhu jõuavad keerulised ja sageli kummalised meditsiinilised juhtumid. Kvaliteetdraama jälgib traumaosakonna nelja särtsaka õe, Iirise, Joanna, Marleena ning Lenita töö- ja eraelu, tuues ekraanile ka nende patsientide südamlikud lood. Nii saavad vaatajad osa elust, mis pakub nii nuttu kui ka naeru.



ETV vaatajate ette jõuab populaarne draamasari "Pulss" ühe osana laiemast eriprogrammist, millega ERRi kanalid tähistavad Soome Vabariigi peatset 100. sünnipäeva.



"Pulss" on ETV ekraanil alates tänasest teisipäeviti kell 22.10, kordust saab näha laupäeva pärastlõunal. Sarja saab pärast eetrisolekut vaadata kahe nädala jooksul ETV kodulehel, seda ainult Eesti territooriumil.