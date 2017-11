Viimased kuus aastat Tallinna abilinnapeana töötanud Kalle Klandorf on varem öelnud, et kuna tema vastutada on pidevalt problemaatiline teevaldkond ja prügimajandus, võib teda peksukotiks nimetada. Nüüd, pärast uute abilinnapeade valdkondade ärajagamist, näeb Klandorf asju juba positiivsemas valguses: „Polegi viimasel ajal suuri probleeme olnud.“

Lisaks kommunaalteemadele tuleks Kalle Klandorfil Tallinna abilinnapeaks saamisel tegeleda linnatranspordi ja munitsipaalpolitsei küsimustega. „Ära läks mult keskkonnaamet, mis on ka loogiline, kui tulevad rohelised,“ täpsustas Klandorf.

Mis puutub Klandorfi korvpallilembusesse, siis selleks plaanib abilinnapeakandidaat veel praegu põhitöö kõrvalt aega leida. „Praegu ma olen sunnitud mõnda aega peatreeneri ülesandeid täitma. Aga ma loodan väga, et kui Gert Kullamäe Saksamaalt tagasi tuleb, saan ma talle meeskonna [TLÜ/Kalev] üle anda ja jällegi loobuda sellest tööst,“ ütles Klandorf, kelle sõnul peavad valijad hindama, kas treeneriameti kõrvalt on jäänud linnas midagi tegemata või mitte.