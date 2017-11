Ülar Lindepuu on alustanud Tallinnas esimese lastele suunatud selgeltnägemise kursusega. "Radar" kohtus laste ja nende vanematega, kes usuvad, et selgeltnägemist on võimalik õppida.

“Teeme käed soojaks ja loome siis oma käte vahele energiapalli. Niimoodi, et käed, peopesad hakkavad täiesti surisema. Teeme ta hästi tihedaks,” õpetab endine puusepp Lindepuu. Siis juhtub ootamatult midagi kummalist. Niipea, kui hakatakse tegema energiapalli, hakkab Lindepuu mikrofon sahisema.

Intervjuu andnud Reio ema Anniki usub, et kõik see on õpitav. “See avardab silmaringi. Ükskõik mis asi, mis teema - alati on hea ju,” kinnitab Anniki.

Mida kursusel õpetatakse ja kas lastest saavad selgeltnägijad, sellest lähemalt täna kell 20.00 saates "Radar".