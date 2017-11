Tänases ETV hommikuprogrammis oli laval The Multinektar Boys, kuhu kuuluvad Loida (vokalist ja eestvedaja), Miljard (süntesaator) ja Günther (arvutigeenius).

Unised vaatajad ei pruukinud esimEsel hetkel arugi saada, millega täpselt tegu on, aga muusikute endi sõnul on The Multinektar Boys Eesti parim bänd.

Päris elus tegutsevad bändiliikmed nimede Tigran Gevorkjan, Mattias Naan ja Johannes Naan all.

