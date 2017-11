Tänavustel kohalikel valimistel riisusid taas koore erakonnad, kes said ligi 73% antud häältest. Valimisliidud said pisut üle neljandiku. Need vaprad, kes siinset proportsionaalset valimissüsteemi trotsides läksid üksinda valimistulle, said tubli 2557 valija toetuse ehk 0,4% häältest.

Üllatuslikult 395 häält kogunud ja igapäevaselt Pöide Pruuli Kojas toimetav Koit Kelder edestas teiste seas Kalle Laanetit (336 häält), veteranpoliitik Enn Eesmaad (278), endist tuntud telenägu Urve Tiidust (261) ja sai pea neli korda rohkem hääli kui eksminister Hannes Hanso (110). Viimastele on see muidugi nagu hane selga vesi, sest erakonna valimisnimekirja kuulumine tagas neile koha volikogus. Kõige kehvema tulemusega sissepääseja oli Kallase kaassots Aare Martinson 70 häälega.

„395 häält on väga motiveeriv ja mitte valimistel osalemise kontekstis, vaid üldse kaasarääkimise tähenduses. Mu häälel on suur kaal!“ leiab Kelder, kes tõlgendab seda signaalina, et ta ajab õiget asja. 31liikmelisse vallavolikokku pääsemisest jäi Keldril puudu napp 30 häält. Valus!

Madis Kallas (paremal) (Margus Muld)

Riigi valimisteenistuse meedianõunik Kristi Kirsberg selgitas, et üksikkandidaat saab valituks, kui ta ületab lihtkvoodi. Igal valimisel on selleks erinev kvoot ja see sõltub valijate arvust. „Saaremaa vallas oli selleks 425 häält,” selgitab Kirsberg. “Kõigepealt jagatakse vallas või linnas kandidaatidele antud kehtivate häälte arv mandaatide arvuga. Tulemuseks saadakse lihtkvoot. Kandidaat, kes sai hääli rohkem või võrdselt lihtkvoodiga, osutub valituks ehk teisisõnu, saab isikumandaadi.“

Madis Kallas märgib: „Loomulikult oleks tore, kui kõik rahvalt suure toetuse saanud kandidaadid pääseksid ka volikokku. Samas peame toimima nende reeglite järgi, mis on Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kehtestatud. Arvestades, et tegevus kohaliku omavalitsuse juhtimisel, aga ka opositsioonis olles peab põhinema meeskonnal ja koostööl, saab lahenduseks olla vaid see, et üksikkandidaat valib nii-öelda kõige vähem vastumeelse nimekirja või paneb nimekirja ise kokku. Demokraatia põhineb siiski ühiskonna enamuse soovidega arvestamisel.“

KURESSAARE LINNUS: Uut Saaremaa supervalda juhitakse Kuressaarest. (Denes Kattago)

Kelder end lööduna ei tunne: „Teine valimistulemus Saaremaal on tõesti üllatav ja kaugelt üle ootuste. Isegi mitte niivõrd numbriliselt, sest kandideerimisotsust tehes ma ikkagi arvestasin võimalusega, et võin ka valituks osutuda. Pigem üllataski, et n-ö suured nimed oma tulemust ära ei teinud. Aga las nad nüüd praevad ja mõtlevad, milline seos sel kõigel saab olema ja kas see kandub üle ka järgmistele riigikogu valimistele.“

Millega Kelder põhjendab oma edu? „Mul saab kevadel üheksa aastat Saaremaale naasmisest. Kogu selle aja olen ma ikkagi pildil olnud ühel või teisel viisil, ka Pöide Pruuli Koja tegemistega, aga mitte ainult. Mõneti oleme oma perega selline hea näide romantilisest kuvandist, kus haritud noored tulevad tagasi maale, loovad suure neljalapselise pere, on ettevõtlikud ja tegusad ning sotsiaalselt aktiivsed. Sellel ilusal pildil on selgelt ka oma tumedamad toonid, mida ei saa ega tohi eitada. Just nendele varjunditele viitamine ja nendest rääkimine on see, mille eest mind tunnustatakse ja ka kirutakse.“

Peaaegu tasuta kampaania

Kelderi sõnul oli tema valimiskampaania aluseks isiklik Facebooki konto ja seal olev video. „Põhimõtteliselt oli mul eesmärk panna kampaaniasse 0 senti, mis peaaegu ka õnnestus. Ainus kulu oli laulu taustaks oleval pildil sõnade ja suu liikuma panemine. Kõige suurem möödapanek oli see, et ma eeldasin, et kohalikul meedial on ka huvi, mis mul öelda on. Tulemust arvestades oleks ilmselt võinud,“ muigab Kelder.

Rein Toomla (Teet Malsroos)

Valimissüsteemidega sina peal olev Tartu ülikooli politoloog Rein Toomla soovitab Keldril ja teistel üksikkandidaatidel saada egost üle ja leida endale mõttekaaslasi. „Piisab kasvõi kümnest inimesest, et teha väike valimisliit. Samas on alati risk, et valimisliidud mängitakse volikogudes nurka. Kuid väikestes kohtades, kus kohalikke tegijaid tuntakse, on neil tihti menu, sest seal on alati vastasseis persoon versus valimisprogramm,“ ütleb Toomla.

Tallinna ülikooli ühiskonnateadlane Rein Ruutsoo ei pea praegust valimisseadust päris õiglaseks: „Sedalaadi probleeme tunnevad kõik esindusdemokraatiad. Kohalikel valimistel on nii-öelda parteide aparaadivõimu tasakaalustamiseks lubatud valimisliidud. Valimisliitude eesmärk on takistada poliitmaastiku killustumist üksiküritajateks ja samas harjutada-soodustada koostööd. Poliitika on meeskonnamäng. Kui keegi loobub koostööst ja ühisüritamisest ka liitude kujul/vormis, siis on see tema valik ja tihti peegeldab mõningaid isikuomadusi, mis tingimata ei toeta stabiilse koostöövõimelise esinduse teket.“