Tallinna abilinnapeakandidaadi Aivar Riisalu sõnul pakuti talle pealinnas võimalust arendada omavalitsuses ettevõtlust ja sellest võimalusest ei saanud loobuda. Tartlaste ja IRLi ees Riisalu ennast võlglasena ei tunne, sest suuresti just tema aitas erakonna volikokku.

„Mulle pakuti võimalust olla ettevõtluse abilinnapea,“ ütleb Riisalu välja enda uue väljakutse, mis tähendab mitme munitsipaalettevõtmise arendamist. Teiste projektide seas hakkaks Riisalu valituks saamisel arendama Tallinna ühistupanka ja linnapoodi.

Küsides kohalike omavalitsuste valimiste kohta, loodab Riisalu, et 824 tartlast, kes talle hääle andsid, tegid seda eelkõige ideoloogilistel põhjustel.

„Mina ei tunne ennast IRLi ees võlglasena, sest ma olen elanud täiesti siiralt kaasa selle erakonna käekäigule,“ ütles Riisalu, lisades, et Tartus kandideerimine on tema teene IRLile. „Ma arvan, et IRL annab mulle selle eest kunagi medali, sest neil on täna olemas kolm kohta volikogus.“