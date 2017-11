15. märtsil 2018 toimub Võrus võrukeelsete kaverite võistluskontsert „Uma kavvõr – võro pavvõr“. Korraldajad ootavad kontserdile eelistatult Eesti autorite loomingu põhjal tehtud kavereid, mis on võrukeelsed või olenevalt osaleja päritolust ka seto- või mulgikeelsed.

Konkursile on oodatud nii tuntuks lauldud laulutöötlused, uuslooming, tõlked, tõlgendused; noored ja vanad, tuntud ja tundmatud bändid ning esituskoosseisud. Parimad saavad tunnustatud ning peaauhinnaks on võimalus salvestada lugu Clockwork Stuudios.

Järgmise aasta märtsis leiab Võrus aset maailma esimene mõõduvõtmine parima võrukeelse kaveri leidmiseks. Registreerumine konkursile algab sellel nädalal, mis on ühtlasi ka võru keele nädal.

Korraldajad eeldavad, et kaveri esitajal on olemas originaalloo autori luba, muid piiranguid kaverite esitamisel ei ole. Osalussoovide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018.