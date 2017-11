Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme ütleb Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistus (FSB) agendi kinnipidamise kohta, et juhtum peaks Eesti valitsust, eriteenistusi ja NATO küberkaitse keskust igal juhul alarmeerima.

„Venemaa oma suurriiklike ambitsioonidega on jõudnud sellesse faasi, kus nad on suutnud luua väga tugeva ja efektiivse kübersõja võimekuse. Venemaa jaoks on kübersõda mugav: veri ei voola, ühtki soomusmasinat ei pea liigutama, vaja on ainult nutikaid ja IT-teadmistega inimesi, ja neid Venemaal jätkub,“ sõnab Helme.

Helme sõnul on kübersõda Venemaa jaoks ka seetõttu oluline, et sellega saab luua soodsa pinnase hetkeks, kui suurvõim leiab, et nüüd on õige aeg alustada Baltikumi, Skandinaavia ja Poola vastu konventsionaalset sõda.

„Häirige riigis side- ja elektrivarustust või võtke see sootuks ära ja te näete, kui kiiresti laguneb ükskõik millisel maal moraal ja võime vastu hakata. Seda teavad venelased väga hästi ja selleks nad ka valmistuvad. Eriti olukorras, kus Euroopa Liit on võimetu vastu hakkama ja kus Ida-Aasia piirkonnas on plahvatusohtlikud pinged. USA-l ei jätkuks meie piirkonna kaitsmiseks jõudu ja energiat, kui näiteks Korea RDV-s peaks tekkima fataalne probleem,“ räägib Helme.

„Selge on, et Venemaal on kindlasti mitmetes maailma riikides salajased küberluure keskused. Ma ei tea, kas selline asub ka Eestis või mõnes teises Balti riigis, kuid pole kahtlust, et Venemaa tegeleb Eestiga väga intensiivselt. Seda näitab ju ka arvutikuritegu ette valmistanud FSB agendi kinnipidamine. Minu jaoks on suur küsimus, kas kinnipeetu kohtus Eestis kaasosalistega ja kas ta jättis Eestisse maha pahavara, millega rünnata Eesti riigi elulisi IT-süsteeme. Loodame, et meie eriteenistused on tasemel ja suudavad selle igakülgselt välja selgitada.“