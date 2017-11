Vanuse tõustes on üha raskem vormis püsida ja ülekaalu vastu võidelda. Ometigi pole see võimatu.

Videol on 51-aastane fitnessmodell, kes on suurepärases vormis, vahendab The Sun.

Nagu videolt näha, siis lihtsalt see välimus tulnud ei ole. Ega püsi ka diivanil lebades.

Taas saab kinnitust väide, et toonuses keha vajab õige toitumise kõrvale jõutrenni.