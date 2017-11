Visalt ringlevad kuuldused möödunud kuu lõpul Ida-Saaremaal väidetavalt välja ilmunud karust on hakanud kohalike elanike seas hirmu tekitama.

Tõsiasi on aga see, et kohalikel jahimeestel ei ole ühtegi kindlat fakti, et karu sealkandis üldse viibiks.



Orissaare jahimeeste seltsi juhatuse esimees Hinnar Kuuder ütles ajalehele Meie Maa, et temale on täiesti arusaamatu, kust need karujutud pärinevad ja miks on need nii visad kaduma.



„Oleme nüüd juba rohkem kui kuu aega igal nädalavahetusel ajujahte korraldanud, kõik metsad on läbi käidud ja mitte kuskil ei ole keegi märganud midagi, mis võiks isegi viidata sellele, et karu meie kandis võiks viibida,“ oli jahiseltsi esimees nõutu.



Kuuder lisas, et tõenäoliselt võis Ööriku kandis märgatud karu olla hoopis lahtipääsenud mullikas, keda on seal ennegi liikumas nähtud.