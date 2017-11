E-Eesti toetusrühma esimehe Tanel Talve sõnul sai kohtumisel kohe selgeks, et kõikidel osapooltel on sama eesmärk – viia kvaliteetne internetiühendus kõikide Eesti inimesteni olenemata nende elukohast. Arutelu keskendus sellele, kuidas lairibavõrgu väljaehitamisega edasi liikuda.

„Kindlasti peab nüüd tegema tööd selle nimel, et kõik õnnestuks ja juba järgmise aasta esimeses pooles saaks alustada valguskaabli inimesteni viimisega,“ ütles Talve. „Eesmärk on, et kõik elanikud ja ettevõtted üle Eesti oleks lairibavõrguga ühendatud hiljemalt viie aasta pärast.“

Talve sõnul jätkab ta Riigikogu toetusrühma esimehena koos kolleegide Andres Metsoja ja Erki Savisaarega kaks aastat kestnud pingutusi selle eesmärgi täitmiseks.

Matesoja sõnul on eesmärk ühine, et kiire internetiühendus oleks kõigile kättesaadav, küsimus on mil moel. „Oleme pidevalt püüdnud toetusrühmas leida lahendusi,“ rääkis Metsoja. „Nüüd on meie roll vaadata, et hange oleks korrektne ja omavalitsuste initsiatiiv ei saaks karistatud.“ Tema sõnul peab viimase miili inimesteni viimine olema majandusliult mõttekas ja vastutustundlik.

Savisaare sõnul on terve Eesti tegelikult valge ala ja kiire internetiühendus on tagatud vaid korrusmajades, kuid mujal on sellega probleeme. Tema ettepanekul võiks elektrivõrgu eeskujul eristada taristu ja teenus ning avada inetrenetiühendus kõigile teenusepakkujatele.

Ettevõtlus- ja infotehniloogiaminister Urve Palo sõnul on kohalike omavalitsute tehtud töö väga oluline ja edasi töötab ministeerium välja riigihanke. Ta lubas, et kogu Eesti võetakse tervikuna ette ja ei ole eelisarendatud piirkondi. Ministri sõnul on üleriigiline hange avatud kõigile pakkujatele ja selle võitja peab lubama teenust pakkuda kõigil operaatoritel.

Palo selgitas, et 20 miljoni euro suuruse riigipoolse toetusega ei oleks saanud katta tervet Eestit, vaid ainult kolm-neli maakonda. Kui aga nüüd lisanduvad erasektori investeeringud, on see võimalik. Minister selgitas, et 20 miljonit eurot on ette nähtud ainult hajaasustusega piirkondadesse kiire interneti viimiseks, kus probleem on hetkel kõige suurem.

Istungil osalesid Elektrilevi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL), Telia Eesti, TopEst ja omavalitsuste esindajad ning maakondades käivitunud digiprojektide juhid.

Ühisistung on järelvaadatav