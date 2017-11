Riigikogu EVE fraktsiooni liige Artur Talvik sõitis täna väikese tänavarongiga Toompealt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kus näidatakse talle Rail Balticu salastatud dokumente.

Koos Talvikuga osalesid üritusel tema mõttekaaslased, teiste seas ka kriitiliste väljaütlemiste poolest tuntud reformierakondlane Igor Gräzin. Samuti muusikud Jaak Johanson, Emil Rutiku, Peeter Volkonski ja ekspeaminister Andres Tarand.

„Eesti Vabaerakond (EVE) on korduvalt rõhutanud, et RB asjaajamine ei ole toimunud avatult ning seda on avalikkuse eest püüdlikult varjatud. Näiteid on mitu: tasuvusanalüüsi arutelu Riias, mida ei soovitud avalikustada ning MKM-i eitav vastus Avalikult Rail Balticust dokumentide päringule. Me protestime salatsemise vastu ning korraldame meeleavalduse,“ ütles EVE esimees Artur Talvik.