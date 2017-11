22-aastane Amy Brice oli šokeeritud, kui avastas, et ta noorem õde on ajanud ligi tema mehele, vahendab The Sun.

Inglismaa noor naine koges õudusunenäo tõeks saamist, kui mõni kuu pärast sünnitust lõi ta õde talt mehe üle. Põhjendades seda ülbe väitega, et naine oligi liiga paks, et meest väärida...

Amy meenutab, et 29-aastast Matt Balli kohates oli mees jätnud teistsuguse ja erilise mulje. Kiirelt koliti kokku ja juba mõni kuu hiljem oli Amy rase. Siis tekkisid tülid. Naine lootis, et asi lihtsalt elumuutustes, kuid poleks iial osanud karta, et ta 21-aastane õde Cody mehele käpa peale paneb.

Kõik see juhtus 2012. aastal, mil sündis tütar Lily. Matt hakkas kodust eemale hoidma ja tülid suurenesid.

Cody isegi hoiatas Amy`t, et jätku too mees rahule, misjärel nad tunnistasid, et olid koos maganud.

Cody oli süüdistanud Amy`t, et too on paks ega vääri Matti. Õde süüdistas Amy`t, et ta pole ka hea ema oma tütar Lily`le. Ka mees asus oma naist süüdistama ja kinnitas, et on naisega siiani vaid tütre tõttu kokku jäänud.

Amy sõnul oli kõie hullem see, et kaks inimest, keda ta usaldas - nad reetsid teda.

Cody ja Matt lõid suhte ja Amy nägi oma meest vaid siis, kui Matt tuli tütrele järgi.

Amy elu lõi pahupidi teinegi uudis, kui Cody teatas, et ta on rase. Kes on lapse isa, seda pole Cody õele öelnud.

Amy on kuulnud, et Matt ja Cody suhe sai pärast uudist lapsest läbi, kuid see ei muuda tekkinud olukorda ja katkist peret.

Amy sõnul ei suuda ta iial suhelda oma õega ega olla tõeline perekond.

Matt aga väidab siiani, et Amy hakkas flirtima oma õe endise peikaga, mistõttu Matt ja Cody kättemaksuks suhte lõid.

Keerulised asjalood, aga afäärid sugulaste kaaslastega näivad küll igast vaatenurgast sobimatud...