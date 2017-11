Riikliku lepitaja sõnul on ta järjepidevalt ja korduvalt suhelnud nii juhtkonna kui töötajate esindajatega ning HKScani juhtkond oli talle varem teatanud, et teevad omalt poolt kõik konflikti võimalikult kiireks lahendamiseks.

„Eks ma olen ka pettunud eilse tulemustes,“ tunnistas riiklik lepitaja Meelis Virkebau ERRi uudisportaalile, lisades, et ta ei osanud niisugust käiku ette näha. „Kui üks pool ütleb, et palka tuleb tõsta 50 protsenti ja teine null protsenti ja kumbki pool ei tagane, siis need pole läbirääkimised,“ ütles Virkebau.

Virkebau tutvub esmalt ettevõtte majandusaasta aruandega ja võrdleb tapamaja töötajate palku ettevõtte teiste tootmisüksuste palgatasemega. Oma palgapakkumisega tuleb ta välja järgmiseks kohtumiseks.

Ehkki olukord Rakvere lihakombinaadis on streigiohtlik, rõhutas Virkebau, et kuni lepitusmenetlus käib, töötajad streikida ei või. Töötüli – kas kompromisslahendusega või ilma – saab lõpetada vaid tema.