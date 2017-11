Ainuke abilinanpeakandidaat, keda kohal ei olnud, oli Roheliste erakonna esindaja Zuzu Izmailova, kelle valdkonnaks peaks jääma keskkonnaamet ja linnakodanike kaasamine. Korraldajad põhjendasid Izmailova puudumist sellega, et tegemist on vaid Keskerakonna Tallinna abilinnapeakandidaatidega.

Tõnis Mölderi valdkonnaks on sotsiaal- ja tervishoiuamet. Mölderi sõnul on tema prioriteediks puuetega inimestele suunatud ligipääsetavuse programm Tallinnas. Teine teema on pikad ravijärjekorrad, et järjekorrad lüheneks ja arstiabi jõuaks kõigi abivajateni. Kolmandana tõi Mölder välja Tallinna haigla projekti, seejärel toetused ja toetusesüsteemid. Keskerakond on valimislubadusena välja käinud, et pensionäride pensionilisa 100 eurot.