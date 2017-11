Eurovisioni lauluvõistluseni on jäänud pool aastat ning aina enam annab korraldustiim välja erinevat võistlusega seotud infot . Nii mõndagi on juba teada, kuid täna õhtupoolikul peetakse Lissaboni okeanaariumis pressikonverents , kus veel infot jagatakse, vahendab veebileht esctoday.com.

Makedoonia rahvusringhäälingul MRT oli Euroopa ringhäälingute liidu ( EBU ) ees võlg ning EBU teatas, et kui seda ära ei maksta, ei saa Makedoonia osaleda 2018. aastal toimuval Eurovisioni lauluvõistlusel ega seda ka üle kanda, vahendab veebileht esctoday.com. Meenutuseks – Rumeenia diskvalifitseeriti 2016. aasta võistluselt, sest riik oli EBU-le toona võlgu 14 miljonit eurot. Paar päeva tagasi teatas MRT aga, et nad on EBU-ga jõudnud kokkuleppele. Siiski ei ole Makedoonia veel kindlalt oma osalemist tuleval aastal kinnitanud.

40 riiki, Eesti nende hulgas, on oma osalemise 2018. aasta Eurovisionil kinnitanud. Osalema oodatakse aga 43 riiki. Portugali rahvusringhääling on juba ka paljastanud, millised saavad olema tuleva lauluvõistluse vaheklipid ehk postkaardid – osalevad delegatsioonid sõidavad Portugali ja filmivad oma postkaardi erinevas kohas. Postkaartide kaudu saavad miljonid vaatajad imetleda riigi mitmekesisust, kultuuri , pärandit ja vaatamisväärsusi.

Peagi peaksid selguma Eurovisioni hüüdlause, paljastatama lavakujundus, euroküla ja –euroklubi asukohad ja palju muud põnevat. Jaanuaris, kui kõik osalevad riigid on kindlad, toimub poolfinaalidesse loosimine, mis on alati olnud põnev sündmus. Kõikidele osalejatele loositakse poolfinaal, kus nad üles astuvad ning lisaks saadakse ka teada, kas lavale minnakse poolfinaali esimeses või teises pooles.

Võib juhtuda, et tulevikus osaleb Eurovisionil ka Liechtenstein. Esctoday võttis ühendust Liechtensteini rahvusringhäälingu esindajaga, kes kinnitas, et riik on andnud sisse avalduse EBU-ga liitumiseks ning tegeleb praegu kõigi nõuete täitmisega. Venemaalgi on võimalus tuleval aastal taas karussellile astuda. Mäletatavasti ei lubatud mullu Venemaa esindajaks valitud Julia Samoilovat Ukrainasse, sest naine oli varem esinenud annekteeritud Krimmis. Oma mitteosalemist on kinnitanud Andorra, Türgi, Luksemburg, Slovakkia ja Monaco. Ka Bosnia ja Hertsegoviina jääb võistluselt välja.