Taylor Swift ähvardas kohtusse kaevata blogi, kus teda võrreldakse Adolf Hitleriga ning tõmmatakse seoseid tema muusika ja ultraparempoolse liikumise vahel. Kultuuri-ja poliitikablogi PopFront lahkas septembris USA lauljatari värsket singlit „Look What You Made Me Do“ ja selle muusikavideot, väites, et need kaitsevad valgete privileege ja valgete viha.

Fännid on näinud uues laulus arveteklaarimist Taylori vihavaenlaste Kim Kardashiani, Kanye Westi ja Katy Perry, aga ka ekskallimate Calvin Harrise ja Tom Hiddlestoniga. Ent PopFront avastab selles uusi tahke.

„Taylori laulu „Look What You Made Me Do“ sõnad paistavad mängivat rassihierarhia vaevumärgatava vaikse valge toetuse peale,“ kirjutas toimetaja Meghan Herning. „Paljud ultraparempoolsed võtavad seda laulu taasärkamise osana, mis haakub Trumpi tõusuga. Muusikavideos valitseb Taylor ühel hetkel poodiumilt modellide armee üle sarnaselt sellega, mida Hitler natsi-Saksamaal tegi. Sarnasused on silmatorkavad ja häirivad.“ Herningu sõnul kinnitavad Swifti laulusõnad kõike, mida nn alt-right on aastaid tundnud: allasurutus, pelglikkus ja hirm narri mulje jätmise pärast. „Ja nüüd, kus see liikumine tunneb end jälle võimukalt, sobib neile väga hästi, et nende tundeid laulab valjult välja valge blond konservatiivne popstaar, keda värvilised inimesed on kahtlemata meedias „kiusanud“.“