Varahommikul teatas Neste, et müüb täna kütuseid hulgihinnaga. Tund aega hiljem teatas Alexela, et langetas samuti erakorraliselt kütuse hinda.

Tegemist on ühepäevase hinnakampaaniaga ning soodsa hinnaga kütust saab osta täna südaööni. Hinnasõjaga liitus ka Circle K.

"Circle K teenindusjaamades lisandub soodsale kütusehinnale ka kliendi- ja lojaalsuskaardi soodustus 2,3 senti liitirilt. Oluline on siinjuures märkida, et viimasel aastal ei ole enam klientide jaoks hinnaerinevust teenindusjaama tüüpide vahel, sarnane hind on nii automaatjaamas kui ka täisteenindusjaamas," kommenteeris Circle K Eesti turundusjuht Diana Veigel.