Sydneys Greenacre'is sõitis auto klassiruumi ning tappis 2 last, vigasaanuid on 9. Juhtunu eest on vastutav 52aastastane naisterahvas.

Tragöödia Sydney's (Reuters / Scanpix)

Tragöödia juhtus kohaliku aja järgi kell 9.45, kui Toyota Kluger põrutas Banksia Roadil asuvasse koolihoonesse, kirjutab The Daily Telegraph. Klassiruumis viibis 24 last ja nende õpetaja. Õpilased oli vanuses 7-11 eluaastat.

Hukkunud olid 8aastased poisid, kes surid saadud vigastusse haiglas.

Õnnetuse põhjustanud naine viga ei saanud. Teda süüdistatakse surma põhjustamises hooletusest ning ta vabastati kautsjoni vastu, kuid 27. novebmbril peab ta ilmuma Bankstowni kohtusse. Politsei ei usu, et naise tegu oli tahtlik.