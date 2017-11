Stockholmi kesklinnas Jakobsbergsgatanil põleb korrusmaja, tuletõrjujad kardavad, et tuli võib levida üle terve kvartali.

Päästeteenistus sai teate kell kuus hommikul, tuli oli puhkenud seitsmendal korrusel, vahendab Helsingin Sanomat. „Kogu taevas on suitsu täis,“ kirjeldab pealtnägija.

Päästeteenistuse teatel on hoones gaasiballoonning kardetakse plahvatust.

Tuli ähvardab levida tervele kvartalile, ütles ajalehele Aftonbladet Christer Wahlström Stockholmi päästeametist ning lisas, et põlengut ei ole suudetud kontrolli alla saada.

Aftonbladeti teatel on haiglasse viidud vähemalt kaks inimest. Rootsi raadio andmetel puhkes tulekahju kapitaalremondis olevas kontoris. Majas on lisaks üheksale korterile ka mitm kontorit.

Stockholm fire: Burning house is office building which is under renovation #stureplanhttps://t.co/NDRRODJb3m pic.twitter.com/oVJXOnqyNL