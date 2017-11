„Kulus kolm aastat enne, kui saadi aru, et ma ei kujuta probleemi ette, vaid mul on pahaloomuline kasvaja,“ räägib noor naine, kuidas ta detektiivi kombel arstidelt ja internetist kild killu haaval kõrva taga asuva peavalusid põhjustava sõlmekese kohta infot kogus. Kasvaja küll eemaldati, kuid jäid tüsistused, millega võitlemiseks vajaminev raha tuleb tal endal leida.

On 2013. aasta märts. Olesja puhkab Itaalias ja tunneb peas korraga ootamatut valusööstu. Valu on sedavõrd hirmus, et ta ei saa sõbagi silmale. Olesja kardab, et lapsepõlves kaht operatsiooni vajanud väikeaju halvaloomuline kasvaja on taas aktiivseks muutunud ja kiirustab erakorralise meditsiini osakonda.

„Mul oli raske seletada, mis mind vaevab. Võõras riik ja keelebarjäär, aga nii palju ma abi sain, et määrati süstid ja hormoonravi, mis enesetunde paremaks tegid,“ meenutab Olesja.