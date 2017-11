Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemises süüdistatud politseinik Marite Oidjärv vaidlustas talle Pärnu maakohtu otsusega määratud 4000eurose rahalise karistuse Tallinna ringkonnakohtus.

Marite Oidjärve süüdistati selles, et töötades Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse patrullpolitseinikuna, tegi ta 14. veebruaril 2016 väärteoasjas teadvalt vale otsuse. Oidjärv määras kiirmenetluse otsusega rahalise karistuse 60 eurot Haapsalu ööklubi Lemon Lounge purjus külastajale Oleg Danilenkole, kes väidetavalt lõi jalaga katki klubi peegelseina. Lääne ringkonnaprokuröri Indrek Kalda sõnul puudusid igasugused tõendid, et Danilenko rikkus tahtlikult ööklubi peegli. Väärteoasja materjalide hulgas oli Kalda väitel vaid kiirmenetluse otsus koos Danilenko seletusega, milles mees ütleb, et ei mäleta juhtunust midagi.

Septembris tunnistas Pärnu maakohus Marite Oidjärve süüdi ja karistas teda 200 päevamäära ehk 4000eurose rahalise karistusega. Nüüd taotleb Oidjärv Tallinna ringkonnakohtus enda õigeksmõistmist. Oidjärve kaitsja hinnangul ei olnud esitatud süüdistus põhjendatud, sest selles ei toodud välja midagi, mis oleks tõendanud, et politseinik tegi teadvalt vale otsuse, on Õhtulehes varem kirjutatud.